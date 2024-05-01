29-30 апреля делегация во главе с заместителем начальника Генерального штаба ВС Армении полковником Артуром Ерояном приняла участие в ежегодных обсуждениях Программы развития оборонного образования Министерства обороны РА и НАТО в штаб-квартира НАТО.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве обороны Республики Армения.

В ходе встречи были обсуждены результаты поддержки, оказанной военным учебным заведениям и учебным центрам РА в рамках программы, а также намечены новые направления сотрудничества. Стороны согласовали программу сотрудничества на 2024 год и обозначили перспективы сотрудничества на 2025 год.

В рамках встречи Артур Ероян также имел частную беседу с директором по сотрудничеству в области безопасности Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенантом Дашаном Тибериу Шербаном. Были обсуждены текущие программы военного сотрудничества РА-НАТО и возможности его расширения.