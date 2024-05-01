Мирзоян провел рабочее совещание с сотрудниками посольства РА в Дохе

Подводя итоги официального визита в Катар, министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян провел рабочую беседу с сотрудниками посольства РА в Дохе.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-секретарь МИД.

Были упомянуты дискуссии, проведенные с катарскими партнерами, и дальнейшие шаги, направленные на расширение двусторонней повестки дня.