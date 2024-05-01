Каждый человек талантлив, и образование может раскрыть его талант. Послание Н.Пашиняна к Дню Труда

Премьер-министр РА Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Международного дня труда и солидарности трудящихся.

Как сообщили Арменпресс в правительстве РА, в послании говорится:

«Дорогой народ, дорогие граждане Республики Армения,

Сегодня мы отмечаем Международный день труда и солидарности трудящихся.

Это действительно важный день, потому что все, что мы видим в нашем окружении, все, с чем мы взаимодействуем, обязательно является результатом чьего-либо выполненного труда или следствием чьей-либо невыполненной работы. Выполненная и невыполненная, успешная и не очень работа, — это то, что сделало каждого из нас тем, кто мы есть.

Труд, восприятие труда, условия труда – это то, что сделало современный мир таким, какой он есть. За последнее столетие восприятие труда существенно изменилось и изменяется быстрыми темпами.

Если раньше труд считался фактором, ограничивающим свободу человека, то сегодняшнее восприятие заключается в том, что труд должен приносить человеку свободу, благополучие и счастье. В современном мире заниматься любимым делом и получать от него удовольствие — это важный фактор и компонент счастья. В современном мире невозможно строить благополучие без труда. И заработок, полученный в результате труда, должен давать человеку возможность свободно жить, в том числе много путешествовать.

Это, конечно, идеалы, но эти идеалы во многих случаях достижимы, если труд основан на высокой квалификации, т.е. на образовании, с пониманием того, что образование – это не только дело детства и юношества, но и задача всей жизни.

Однако между идеалом и действительностью есть существенный разрыв, поскольку сегодня тысячи людей в Республике Армения живут в условиях нищеты. Некоторые из них имеют работу, другие являются безработными.

Однако я, как прежде, так и сейчас, убежден, что преодолеть нищету можно только трудом в сочетании с образованием и повышением квалификации. К сожалению, эту формулу невозможно в действительности применить к представителям старшего поколения, которые в силу своего социального положения будут нуждаться в использовании такой формулы.

Но усилия правительства направлены на создание возможностей для обучения, повышения квалификации и мотивации для представителей среднего поколения.

Важнейшим долгосрочным шагом на пути преодоления нищеты является реформа сферы образования, - дошкольного образования, общего образования, профессионального образования и обучения, высшего и послевузовского образования, - с целью, чтобы система образования раскрывала талант человека, давала ему возможность заниматься любимым делом и быть счастливым на работе, жить свободно и благополучно.

Бесспорно можно утверждать, что сегодня основной причиной того, что человек живет в нищете, является то образование, которое он не получил в свое время, либо ненадлежащее качество полученного им образования, либо то, что он не находится в логике получения образования на протяжении всей своей жизни.

Я убежден, что каждый человек талантлив, и надлежащее образование может раскрыть его талант так, чтобы у человека была возможность строить свое благосостояние посредством труда. Ситуация с нетрудоспособными или имеющими ограниченную трудоспособность людьми является совершенно иной, хотя сказанное может в какой-то степени относиться и к нашим согражданам из последней группы. Что касается трудовых прав, то решение этой важнейшей проблемы заключается не только в надлежащих законах и регулированиях, но также в заинтересованных и основанных на знаниях отношениях между работодателями и работниками. Дорогой народ, дорогие граждане Республики Армения, Поздравляю всех нас с Международным днем труда и солидарности трудящихся и хочу еще раз выразить особую благодарность нашим гражданам и жителям нашей страны, которые трудятся, создают результаты и платят установленные законом налоги. Наше государство основано на их труде, и их труд заслуживает глубокого уважения.

Слава павшим героям, и да здравствует Республика Армения!»