Кабмин Украины выделил на закупку дронов еще $392 млн
21:24, 30 Апрель 2024
Кабинет министров Украины выделил на закупку беспилотников еще около $392 млн. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Ранее правительство уже выделяло более $1 млрд на закупку беспилотников в этом году. "За выделенные сегодня средства 300 тыс. дронов будут поставлены нашим Силам безопасности и обороны", - написал Шмыгаль в Telegram-канале по итогам заседания кабмина.
По его словам, средства будут переданы администрации Госспецсвязи, которая занимается закупкой дронов.
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