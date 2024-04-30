Кабмин Украины выделил на закупку дронов еще $392 млн

Кабинет министров Украины выделил на закупку беспилотников еще около $392 млн. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее правительство уже выделяло более $1 млрд на закупку беспилотников в этом году. "За выделенные сегодня средства 300 тыс. дронов будут поставлены нашим Силам безопасности и обороны", - написал Шмыгаль в Telegram-канале по итогам заседания кабмина.

По его словам, средства будут переданы администрации Госспецсвязи, которая занимается закупкой дронов.