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В Дании отменили авиашоу ради экономии

В Дании отменили авиашоу ради экономии

Датское авиашоу Danish Air Show, которое должно было пройти 9 июня, отменено в целях экономии средств страны и перенесено на 2025 год. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом  сообщают ВС Дании и телеканал TV2.

Как отмечает телеканал, Danish Air Show - это крупнейшее военно-воздушное мероприятие в Дании, на котором датские транспортные и боевые самолёты и вертолёты, а также иностранные военные самолёты демонстрируются на земле и в воздухе.

"Чтобы иметь возможность расставить приоритеты в решении оперативной задачи, ВВС приняли решение не проводить авиашоу Danish Air Show в 2024 году. Мероприятие... было перенесено на 15 июня 2025 года", - говорится в заявлении датских ВС.

Как отмечает телеканал TV2, причина отмены мероприятия состоит в том, что в казне Дании нет денег на проведение авиашоу.

В марте премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что в целях укрепления военного потенциала страна увеличит свои расходы на оборону на 5,9 миллиарда долларов в течение пяти лет. Таким образом, расходы на оборону страны составят 2,4% от ВВП в текущем и следующем году, что выше целевого показателя НАТО для стран-членов.


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