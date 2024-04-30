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Латвия передаст Украине системы ПВО

Латвия передаст Украине системы ПВО

Правительство Латвии во вторник на закрытом заседании одобрило передачу систем ПВО, тактических беспилотных систем наблюдения и других материально-технических средств из ресурсов Национальных вооруженных сил Вооруженным силам Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила премьер Эвика Силиня в соцсетях.

Она отметила, что это поможет улучшить противовоздушную оборону и разведывательные возможности Украины.

Латвия выделяет на военную помощь Украине 0,25% валового внутреннего продукта и продолжит поддерживать ее и на двусторонней основе, и вместе с союзниками, сказала Силиня.

В прошлом году Латвия передала Украине вертолеты, пулеметы, беспилотные аппараты, самоходные гаубицы и другое вооружение.


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