Процентные ставки по кредитам не снизились в условиях снижения ставки рефинансирования: председатель ЦБ

Снижение ставки рефинансирования пока не привело к снижению процентной ставки по кредитам. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщил на пресс-конференции 30 апреля председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян.

“Эластичность процентной ставки по кредиту формируется с течением времени. Если вы помните, когда мы подняли процентную ставку (рефинансирования – ред.) с 4,25 до 10,75, т.е. на 6,5 процентных пункта, кредиты не увеличились на ту же сумму, они увеличились на гораздо меньшую сумму. Сейчас мы уже снизили 2,5 процента от этого пика.

Мы видим, что снижение ставок оказало определенное влияние на рынок государственных облигаций. Между нашим предыдущим решением и настоящим моментом, то есть примерно 6-7 недель, кривая доходности несколько выровнялась. Но что касается кредитов, то существенного снижения процентной ставки у нас пока нет”, - сказал председатель ЦБ.