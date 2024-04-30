Нетаньяху заявил, что Израиль в любом случае проведет операцию в Рафахе

Израильские войска в любом случае проведут операцию в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на встрече с родственниками заложников, удерживаемых в палестинском анклаве.

"Идея о том, что мы остановим войну до достижения всех ее целей, даже не рассматривается. Мы войдем в Рафах и уничтожим батальоны ХАМАС, находящиеся там", - сказал премьер, слова которого распространила канцелярия главы правительства.

Нетаньяху подчеркнул, что это произойдет вне зависимости от того, будет достигнуто соглашение с палестинскими радикалами об освобождении заложников или нет. По его словам, операция в Рафахе необходима Израилю "для достижения полной победы" над ХАМАС.

Как отмечается в заявлении канцелярии, в беседах с родственниками похищенных глава израильского правительства "выслушал их призыв к продолжению достижению целей войны и сопротивлению международному давлению" на Израиль по поводу ситуации в Газе.