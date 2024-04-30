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В Ереване будет создан Всемирный торговый центр: подписано трехстороннее соглашение

В Ереване будет создан Всемирный торговый центр: подписано трехстороннее соглашение

Министр экономики Геворг Папоян от имени правительства Республики Армения и генеральный директор ООО “Реншин” Эдуард Марутян 30 апреля подписали соглашение о реализации градостроительного проекта по строительству Всемирного торгового центра (WORLD TRADE CENTER).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, сегодня между правительством Армении, ООО “Реншин” и ЗАО “Айпост” было подписано еще одно трехстороннее соглашение, согласно которому будет создано закрытое акционерное общество “Всемирный торговый центр - Ереван”. 

Соответствующее решение о строительстве Всемирного торгового центра и создании ЗАО “Всемирный торговый центр - Ереван” приняло правительство (N 1529-А от 7 сентября 2023 года).


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