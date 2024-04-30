Страны G7 намерены снизить зависимость от России в области атомной энергии

Страны Группы семи (G7) намерены снижать зависимость от российских товаров и технологий в сфере атомной энергетики и хотят поддерживать в этом другие страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, соответствующее утверждение содержится в заявлении министров энергетики G7 по итогам их двухдневной конференции в Турине.

"Мы подтверждаем обязательство лидеров стран G7 сократить зависимость от поставок из России товаров гражданского назначения, связанных с ядерной энергетикой, включая содействие созданию [альтернативной] цепочки поставок топлива, не подпадающей под влияние России, а также намерены оказывать помощь странам, стремящимся диверсифицировать поставки", - говорится в заявлении. В этом контексте министры заявляют об усилиях неких "стран, эксплуатирующих реакторы российской конструкции", по "достижению прогресса в обеспечении альтернативных контрактов" на поставку топлива и запчастей для АЭС.

В целом же атомная энергия представляется как экологически чистый способ снизить зависимость от ископаемого топлива, а также важная часть обеспечения энергетической безопасности стран, которые ее развивают. Они считают, что новые большие реакторы, а также малые модульные реакторы, которые находятся сейчас в стадии разработки, могут в будущем помочь снизить стоимость промышленного производства и обеспечить выработку чистого водорода для будущих энергетических проектов. В этой связи они договорились обмениваться опытом по внедрению и развитию атомной энергетики, а также в области обращения с отходами, разрабатывать процедуры лицензирования и укреплять координацию по развитию коммерческих проектов среди заинтересованных членов G7 на сторонних рынках.