ФАТХ и ХАМАС выразили в Пекине волю достичь примирения путем диалога

Представители ФАТХ и ХАМАС на консультациях в Пекине выразили желание прийти к примирению для достижения палестинского единства. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

По приглашению китайской стороны представители ФАТХ и ХАМАС несколько дней назад прибыли в Пекин, "чтобы провести углубленный и откровенный диалог о содействии внутрипалестинскому примирению", сказал Линь Цзянь. Он добавил, что стороны договорились продолжать диалог и стремиться к скорейшему достижению палестинского единства.

Линь Цзянь также отметил, что представители ФАТХ и ХАМАС "обсудили многие конкретные вопросы и добились прогресса".