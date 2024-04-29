Министры обороны стран НАТО обсудят в Брюсселе поддержку Украины

Военный комитет НАТО на уровне министров обороны стран - членов альянса проведет встречу 16 мая в Брюсселе, в рамках которой обсудит, в частности, оказание поддержки Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба альянса.

"На первом заседании министры обороны встретятся в формате Совета Украина - НАТО, чтобы обсудить агрессивную войну России против Украины, ситуацию на местах, а также дальнейшую поддержку Украины со стороны НАТО и союзников", - отмечается в заявлении.

Как поясняет пресс-служба, заседание Военного комитета "позволит начальникам оборонных ведомств встретиться и обсудить вопросы, имеющие стратегическое значение для Североатлантического альянса". Участники обменяются мнениями о ходе выполнения решений, принятых на саммите НАТО в Вильнюсе, и подготовят предстоящий в июле саммит в Вашингтоне.

Встречу проведет председатель Военного комитета адмирал Роберт Бауэр. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже примет участие в заседаниях.