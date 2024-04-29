Украина находится на "необратимом пути" к вступлению в НАТО. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время необъявленного визита в Киев.

"Работа, которую мы проделываем, ставит Украину на необратимый путь к членству в НАТО", - сказал он.

Столтенберг отметил, что к саммиту, который пройдет 9-11 июля, страны НАТО не смогут договориться о приглашении Украины в альянс. "Нам нужен консенсус, нужно, чтобы все 32 члена НАТО согласились. Я не думаю, что будет это соглашение к саммиту в июле, но мы продемонстрируем, что приближаем Украину к НАТО", - сказал он.

Генсек в очередной раз подчеркнул, что Украина станет членом НАТО и это только вопрос времени. "Поверьте мне, мы работаем над этим усердно. Место Украины - в НАТО", - добавил он.