79 объектов недвижимости, 42 транспортных средства, акции: что требует прокуратура конфисковать у Гагика Царукяна?

Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян сообщила, что прокуратура требует конфисковать у бывшего депутата НС Армении Гагика Царукяна и аффилированных с ним лиц имущество в пользу Республики Армения.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявила генеральный прокурор, представляя 29 апреля на заседании Постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам сообщение о деятельности прокуратуры в 2023 г.

По ее словам, 9 октября 2023 года Антикоррупционный суд принял к производству исковые заявления генеральной прокуратуры о взыскании имущества незаконного происхождения.

Управление по взысканию имущества незаконного происхождения генеральной прокуратуры направило в суд требование о конфискации у экс-депутата НС Армении Гагика Царукяна и аффилированных с ним лиц в пользу Республики Армения: