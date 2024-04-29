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79 объектов недвижимости, 42 транспортных средства, акции: что требует прокуратура конфисковать у Гагика Царукяна?

79 объектов недвижимости, 42 транспортных средства, акции: что требует прокуратура конфисковать у Гагика Царукяна?

Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян сообщила, что прокуратура требует конфисковать у бывшего депутата НС Армении Гагика Царукяна и аффилированных с ним лиц имущество в пользу Республики Армения.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявила генеральный прокурор, представляя 29 апреля на заседании Постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам сообщение о деятельности прокуратуры в 2023 г.

По ее словам, 9 октября 2023 года Антикоррупционный суд принял к производству исковые заявления генеральной прокуратуры о взыскании имущества незаконного происхождения. 

Управление по взысканию имущества незаконного происхождения генеральной прокуратуры направило в суд требование о конфискации у экс-депутата НС Армении Гагика Царукяна и аффилированных с ним лиц в пользу Республики Армения:

  • 79 единиц недвижимого имущества;
  • 42 транспортных средств;
  • стоимость 8 неидентифицированных транспортных средств (348 млн 194 тыс драмов);
  • 270 тысяч драм — остаток незаконных средств;
  • сумма прощенных задолженностей (около 33,5 млн драмов);
  • рыночная стоимость 10 объектов недвижимости (законно принадлежащих Гагику Царукяну),
  • 39 акций и долей в юридических лицах,
  • право запроса кредитов на сумму более 63,3 млрд драмов,
  • выданные 12 физическим и юридическим лицам (идентифицировать которых не удалось) займы (16,8 млрд драмов);
  • более 86 млрд 480 млн драмов, которые не подтверждены законными доходами лица.

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