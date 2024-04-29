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В Армению прибыл кардинал Жан-Марк Авелин, архиепископ Марселя

В Армению прибыл кардинал Жан-Марк Авелин, архиепископ Марселя

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Республике Армения Оливье Декотиньи принял делегацию, возглавляемую кардиналом Жан-Марком Авелином, архиепископом города Марсель.

 Как передает «Арменпресс», об этом посол сообщил в своем микроблоге в Twitter. 

«Для меня большая честь принимать в посольстве архиепископа Марселя кардинала Авелина и возглавляемую им делегацию», - написал посол, добавив, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями о ситуации в Армении, армяно-французских отношениях и неразрывной связи между Марселем и армянским народом.


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