В Армению прибыл кардинал Жан-Марк Авелин, архиепископ Марселя

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Республике Армения Оливье Декотиньи принял делегацию, возглавляемую кардиналом Жан-Марком Авелином, архиепископом города Марсель.

Как передает «Арменпресс», об этом посол сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Պատիվ ունեցա դեսպանատանը հյուրընկալել Մարսելի արքեպիսկոպոս կարդինալ Ավըլինին և նրա գլխավորած պատվիրակությանը։ Մտքեր փոխանակեցինք Հայաստանում տիրող իրավիճակի, ֆրանս-հայկական հարաբերությունների և Մարսելի և հայ ժողովրդի միջև անքակտելի կապի շուրջ: pic.twitter.com/khhbQv7n6j — Olivier Decottignies (@O_Decottignies) April 29, 2024

«Для меня большая честь принимать в посольстве архиепископа Марселя кардинала Авелина и возглавляемую им делегацию», - написал посол, добавив, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями о ситуации в Армении, армяно-французских отношениях и неразрывной связи между Марселем и армянским народом.