«Цифровая сеть Джуга» запускает общеармянский центр в метавселенной, на виртуальной платформе Fastexverse

«Цифровая сеть Джуга», объединяющая общеармянскую интеллектуальную, технологическую, коммерческую и культурную мощь, запустит свой первый центр в метавселенной на виртуальной платформе Fastexverse.

Инициатива, целью которой является возрождение и придание дыхания 21 века богатому коммерческому и культурному наследию Нор Джуги, история которого насчитывает более 300 лет, планирует использовать цифровые инструменты для привлечения армянских и международных компаний со всего мира. через цифровую платформу.

Инициативная группа сообщает, что компании уже могут присоединиться к «Цифровой сети Джуга» на платформе Fastexverse, и приглашает к сотрудничеству.

В метавселенной армянские компании смогут использовать инновационные методы торговли: токены и криптовалюту.

«Открытие Армянского центра является логическим продолжением запуска цифровой сети. За последние 18 месяцев мы определили масштаб проекта, провели обсуждения с различными предприятиями, изучили бизнес базу и решения по выводу экономики в цифровой мир. Поэтому мы решили сотрудничать с Fastexverse, которая создаст копию «Цифровой сети Джуга» в трёхмерной виртуальной области», - рассказала Эмма, автор инициативы «Цифровая сеть Джуга», исполнительный директор и основатель Orion Worldwide Innovations партнер Covenant Venture Capital.

Присоединившись к «Цифровой сети Джуга» в Fastexverse, армянские и другие международные компании приобретут свои коммерческие помещения в трехмерном виртуальном пространстве, создав для посетителей широкий спектр виртуальных туров и возможностей виртуального шоппинга. Получив виртуальное пространство минимум на два года, компании будут пользоваться услугами помощника по искусственному интеллекту, который будет отвечать на запросы клиентов автоматически и круглосуточно, создавать аватары сотрудников своей компании. Это позволит автоматизировать ряд функций, пользоваться преимуществами полный пакет технической поддержки и обслуживания, представит свой бренд клиентам по всему миру и позволит расширить географию продаж.

«Fastexverse рад быть участником этого исторического проекта.​ ​​ Мы надеемся, что эта платформа станет заметной торговой площадкой, объединяющей армянских бизнесменов», - отметил глава Fastexverse Ваге Хачатрян.

Цель сети - привлечь партнеров не только в деловом мире, но и объединить интеллектуальные силы Армении: ученых, аналитические центры, компании передовых технологий, а также семьи, действовавшие в период Нор-Джуги, которые продолжают свою деятельность.

После запуска в Дубае в 2025 году мероприятия в течение следующих семи лет пройдут в Венеции, Амстердаме, Калькутте, Сингапуре, Маниле и Ницце, чтобы привлечь больше компаний.

Fastexverse - это динамичная виртуальная 3D-платформа, которая создает метавселенную и пространства для предприятий и их клиентов, предлагая разнообразные инструменты и интеграции для демонстрации и продажи продуктов/услуг, организации мероприятий, дискуссий и партнерства.

Официальный запуск «Цифровой сети Джульфа» был дан в ходе технологического саммита Orion Summit 2022, прошедшего в Ереване, дальнейшие разработки обсуждались в ходе саммита Orion Summit 2023,

прошедшего в Нью-Йорке, и сегодня цифровая сеть готова к запуску. Для того, чтобы зарегистрироваться в сети Digital Julfa Network, развивать бизнес с использованием будущего и цифровых технологий, вы можете обратиться по адресу электронной почты info@orionwi.com