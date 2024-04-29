Индия заявила, что за 10 лет в 35 раз увеличила экспорт оборонной продукции

Индия увеличила экспорт вооружений и оборонной продукции в 35 раз с момента прихода к власти правительства премьер-министра Нарендры Моди в 2014 году и намерена увеличивать его и впредь. Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр обороны Индии Раджнат Сингх, выступая на предвыборном митинге в Ахмедабаде.

«В 2014 году мы экспортировали оборонную продукцию на сумму 6 млрд рупий ($72 млн), но сейчас эта цифра превысила 210 млрд рупий (более $2,5 млрд), и я могу сказать, что она будет увеличиваться», - ТАСС цитирует слова Сингха.

Министр также заявил, что правительство Моди, которое представляет Народную партию Индии, стремится к тому, чтобы оборонная продукция производилась в республике самими индийцами.

«Сегодня мы добились объемов оборонного производства на сумму более 1 трлн рупий ($12 млрд)», - сказал он.

Нью-Дели предлагает вооружение широкого спектра, включая артиллерию, сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos Aerospace, зенитные ракеты и пусковые установки Pinaka, торпеды, радары, тренажеры, бронетехнику, авиационную технику, включая вертолеты и самолеты, линкоры и патрульные катера, танки, радиоэлектронные системы борьбы и другие виды оружия собственного производства.