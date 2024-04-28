Стали известны дата и время инаугурации Путина

Телеканал "Россия 1" объявил о прямой трансляции инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая в 12.00 мск. (13.00 по ереванскому времени), передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Анонс трансляции появился в программе "Вести недели" на канале "Россия 1".

Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко ранее сообщил, что инаугурация президента состоится 7 мая. Он отмечал, что время мероприятия будет известно позже.