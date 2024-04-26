Замглавы МИД Армении и госминистр иностранных дел Катара коснулись вопросов региональной и международной безопасности

Заместитель министра иностранных дел Республики Армения Ваан Костанян 26 апреля в Дохе встретился с государственным министром МИД Государства Катар Мохаммедом бин Абдулазизом Аль-Хулейфи.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи стороны подчеркнули готовность к расширению политического и экономического сотрудничества между Арменией и Катаром.

Стороны затронули вопросы региональной и международной безопасности.

Заместитель министра иностранных дел Армении проинформировал коллегу об усилиях правительства Армении по нормализации отношений с соседями. В контексте разблокирования транспортных и экономических коммуникаций в регионе, соединяющих Черное море со странами Совета сотрудничества стран Персидского залива, Ваан Костанян представил принципы и потенциальные возможности проекта «Перекресток мира».

Собеседники также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества на многосторонних площадках.