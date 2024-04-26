Франция безоговорочно поддержит Армению: посол на мероприятии в Монтевидео по случаю годовщины Геноцида армян

На площади “Армения” в Монтевидео, столице Уругвая, 24 апреля состоялось мероприятие, посвященное 109-й годовщине Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу посольства Армении в Уругвае в Facebook, временный поверенный в делах посольства Мариам Геворгян и посол Франции Жан-Поль Сейтр выступили с речами в рамках мероприятия.

Поблагодарив правительство и народ Уругвая за то, что они стали пионерами в процессе международного признания Геноцида армян и приняли армян, переживших геноцид, Мариам Геворгян подчеркнула, что Уругвай всегда был рядом с Арменией и армянским народом во все трудные минуты.

В своем выступлении посол Франции отметил, что Франция была одной из первых стран, заговоривших о Геноциде армян и признавших его законодательно. Высоко оценив многовековую армяно-французскую дружбу, посол заверил, что она будет и дальше укрепляться, и Франция продолжит безоговорочно поддерживать Армению. Посол Франции также процитировал слова всемирно известного шансонье Шарля Азнавура об Армении.