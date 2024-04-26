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Генсек НАТО призвал союзников быстрее начать поставки оружия Украине

Генсек НАТО призвал союзников быстрее начать поставки оружия Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников побыстрее перейти от обещаний поддержки Украины к реальным поставкам оружия.

"Многие союзники сделали новые обещания по поддержке Украины. Необходимо, чтобы эти обещания скорее превратились в реальные поставки", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал он на пресс-конференции в Германии с канцлером Олафом Шольцем.

Он также призвал союзников по альянсу "последовать примеру Германии, обещавшей Украине батарею Patriot".


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