Захарова заявила, что трехстороннее заявление от 9 ноября остается актуальным

Несмотря на этническую чистку, проведенную Азербайджаном в Нагорном Карабахе, и вывод российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года продолжает действовать. Как передает «Арменпресс», это заявление было сделано на брифинге 25 апреля.

«Вы знаете, комплекс трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении сохраняет свою актуальность. Официально ни одна из сторон эти договоренности не дезавуировала», - заметила официальный представитель РФ.

Заявление от 9 ноября 2020 года подписали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин. Этим заявлением было установлено прекращение огня в Нагорном Карабахе, на который Азербайджан совершил военное нападение 27 сентября 2020 года. Согласно заявлению, территории, захваченные Азербайджаном во время нападения, перешли под контроль Азербайджана, другие районы перешли под контроль Азербайджана в соответствии с подписанным заявлением. В соглашении указано, что войска останутся там, где они стояли на момент подписания заявления. Однако с тех пор Азербайджан неоднократно нарушал линию соприкосновения, а в сентябре 2023 года Азербайджан снова напал на Нагорный Карабах и полностью взял под свой контроль территорию Нагорного Карабаха, подвергнув армянское население этнической чистке. В результате нападения Азербайджана 120 000 человек вынуждены были покинуть Нагорный Карабах. В заявлении от 9 ноября также было указано, что в Нагорном Карабахе дислоцируется российский миротворческий контингент, который должен обеспечивать безопасность населения Нагорного Карабаха. Однако в условиях их присутствия Азербайджану удалось полностью выселить армян из Нагорного Карабаха путем агрессивного нападения, а в апреле 2024 года стало известно, что российский миротворческий контингент покидает Нагорный Карабах по решению лидеров Азербайджана и России.