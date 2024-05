Сегодня наши мысли с армянами Греции и всего мира: Никос Дендиас

Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас, коснувшись 109-й годовщины Геноцида армян, отметил, что признание исторической правды необходимо, чтобы избежать повторения преступлений против человечества.

Как сообщает Арменпресс, об этом Дендиас написал в соцсети X.

“Сегодня наши мысли с армянами Греции и всего мира, которые чтят память жертв Геноцида армян”, - написал министр.

Our thoughts today are with the Armenians in Greece and across the globe as we honour the memory of the victims of the Armenian Genocide.



Recognition of the historical truth is necessary in order to avoid repeating crimes against humanity.#ArmenianGenocide



(photo from my… pic.twitter.com/qN8tPOaKK9