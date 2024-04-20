Бывший премьер-министр Грузии, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия пересмотрит закон «О прозрачности иностранного влияния», если вступит в Евросоюз.

Резонансный закон под названием «Об иностранных агентах» был принят парламентом Грузии в первом чтении.

"Если нам скажут, что завтра мы станем членом Евросоюза, то очень легко будет отменить закон, пересмотреть его, трансформировать или принять новый", - как передает Арменпресс, заявил Гарибашвили журналистам.

Политик добавил, что Грузия достигла своего пика в отношениях с Евросоюзом, когда ей был предоставлен статус кандидата в ЕС в декабре 2023 года. После этого начинаются переговоры о вступлении в Европейский Союз, но среди стран-членов Союза до сих пор нет консенсуса относительно членства Грузии.