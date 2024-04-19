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Ильхам Алиев встретится в Москве с Владимиром Путиным

Ильхам Алиев встретится в Москве с Владимиром Путиным

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 апреля выедет в Москву. 

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают азербайджанские СМИ. 

В рамках визита запланирована встреча президента России Владимира Путина и Ильхама Алиева.


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