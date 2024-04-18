Объем экспорта нефти из Ирана достиг шестилетнего максимума: Financial Times

Объем экспорта иранской нефти достиг шестилетнего максимума, в основном за счет поставок в Китай. Об этом, как передает «Арменпресс», сообщила газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

По данным газеты, за первые три месяца 2024 года Иран продавал в среднем 1,56 миллиона баррелей нефти в день, что стало самым высоким показателем с 2018 года.

И почти весь объем экспорта пришелся на Китай. В 2018 году Соединенные Штаты вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и восстановили антииранские санкции.

В 2019 году Вашингтон восстановил полное эмбарго на иранскую нефть, из-за чего экспорт энергоносителей в последующие два года сократился и постепенно стал увеличиваться лишь с 2021 года. Доходы Ирана от продажи нефти в последние 12 месяцев достигли $35 миллиардов, отмечает Financial Times.

Согласно публикации, увеличение экспорта нефти из Ирана свидетельствует о трудностях, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и ЕС, пытаясь усилить давление на Тегеран из-за удара, нанесенного Израилю на днях, в ответ на атаку консульства в Дамаске

Вашингтон и ЕС готовят новые санкции против Ирана, отчасти пытаясь и таким образом удержать Израиль от нанесения ответного удара по Тегерану. Министр финансов США Джанет Йелен 16 апреля заявила, что Вашингтон работает над ограничением возможностей Ирана по экспорту нефти. По ее словам, поставки иранской нефти - это сфера, на которую могут быть направлены новые американские ограничения.