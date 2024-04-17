Литва готова всячески поддерживать мирный процесс: глава МИД Литвы спикеру парламента Армении 

В рамках официального визита в Вильнюс делегация во главе с председателем Национального Собрания Республики Армения Аленом Симоняном 17 апреля встретилась с министром иностранных дел Литовской Республики Габриэлюсом Ландсбергисом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, встреча началась с обсуждения проблем безопасности в регионе. Была затронута ситуация с безопасностью в Восточной Европе и на Южном Кавказе.

Ален Симонян представил литовскому дипломату разработанный правительством Республики Армения проект «Перекресток мира», подчеркнув важность проекта в контексте установления мира на Южном Кавказе и создания торгово-экономических возможностей для стран региона.

«Проект «Перекресток мира» — это наша дорожная карта к миру. Целью проекта является развитие региональных коммуникаций на основе принципов суверенитета, взаимности и равенства, что позволит существенно улучшить как экономическую ситуацию, так и ситуацию с безопасностью», - сказал Ален Симонян.

Собеседники обменялись идеями по урегулированию армяно-турецких, армяно-азербайджанских отношений, проблеме удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных.

«Литва готова всячески поддерживать мирный процесс», - отметил Габриэлюс Ландсбергис.

Было затронуто сближение отношений Армения-ЕС, в частности, в оборонной и торгово-экономической сферах.

В завершение встречи Ален Симонян сделал запись в Книге почетных гостей министерства иностранных дел Литовской Республики.