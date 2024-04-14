В ряде аэропортов Ирана отменены рейсы

В ряде иранских аэропортов отменены все рейсы — до утра 27 апреля.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство ISNA, уточняя, что в данный период были отменены рейсы, в частности, в аэропортах Мехрабада, Исфахана, Шираза, Бушера, а также Илама, Санандаджа, Тебриза, Ардебиля, Урмии, Керманшаха — на западе страны.

По информации источника, после атаки дронов Корпуса стражей исламской революции Ирана на территории, находящиеся под контролем Израиля, которая была осуществлена ​​в ответ на удары Израиля по иранскому консульству в Дамаске, международный аэропорт «Мехрабад» отменил все рейсы с 2 часов ночи.

В связи с этим директор по связям с общественностью иранской аэровокзальной и аэронавигационной компании Реза Каргар сообщил, что отмена рейсов в ряде аэропортов на западе страны продлена до утра 27 апреля.