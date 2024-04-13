Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества с Арменией: эксклюзивное интервью Касым-Жомарта Токаева

В преддверии предстоящего визита в Республику Армения президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев дал эксклюзивное интервью информационному агентству Арменпресс.

- Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, в сентябре текущего года исполняется 25 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Арменией и Казахстаном. Как бы Вы охарактеризовали нынешнюю динамику развития армяно-казахских отношений?

- Действительно, этот год особенный и символичный для двусторонних отношений как в плане знаменательных дат, так и содержательного наполнения.

Принятый Казахстаном и Арменией в 1999 году основополагающий межгосударственный документ – Договор о дружбе и сотрудничестве – заложил надежный фундамент казахско-армянских многогранных отношений. Все эти годы мы неукоснительно придерживались его положений, всемерно расширяя и углубляя связи между нашими странами и народами.

На современном этапе отношения Астаны и Еревана характеризуются открытым политическим диалогом, динамичным ростом сотрудничества в торгово-экономической сфере, всесторонне развитыми культурно-гуманитарными контактами.

Наши страны наработали положительный опыт совместной работы на мировой арене. Осуществляется взаимная поддержка наших инициатив и кандидатур при выдвижении в различные международные институты. Налажено тесное взаимодействие в рамках таких многосторонних площадок, как ООН, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ОБСЕ и др.

Пользуясь случаем, хочу пожелать успехов армянскому председательству в Евразийском экономическом союзе.

На системной основе развивается межпарламентское партнерство. Динамично осуществляется взаимодействие на межправительственном уровне.

Поступательно расширяется договорно-правовая база. В ходе моего предстоящего визита в Армению мы примем ряд новых документов.

Базовой основой отношений Казахстана и Армении выступает торгово-экономическое сотрудничество. За последние пять лет взаимная торговля выросла в 3,5 раза. В 2023 г. товарооборот вырос на 23%. Конечно, объемы торговли не соответствуют нашему потенциалу, однако на это есть объективные причины, связанные со сложной транспортной логистикой между странами. Тем не менее экспортно-импортные возможности свидетельствуют о наличии ниш для существенного расширения взаимной торговли. Недавно состоявшийся в Ереване Бизнес-форум с участием предпринимателей Казахстана и Армении наглядно продемонстрировал это.

Здесь ключевым институтом межгосударственного взаимодействия выступает Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. С момента ее создания, кстати, также прошло 25 лет.

Мы твердо намерены и далее углублять и расширять наши связи. Практическим подтверждением наших намерений является решение об открытии в этом году дополнительных офисов почетных консулов Казахстана в Араратской и Арагацотнской областях Армении.

Уверен, имеющиеся планы по установлению побратимских связей между Астаной и Ереваном, а также другими городами будут также способствовать этому.

Развитию делового сотрудничества и туризма способствует открытие в 2023 г. прямых рейсов по маршруту «Актау – Ереван – Актау». Вместе с тем наши планы по увеличению служебных и деловых поездок требуют установления прямого авиасообщения между двумя столицами.

Практическим содержанием наполнена культурно-гуманитарная сфера, которая охватывает искусство, спорт, туризм, образование, здравоохранение и многое другое.

В целом, уровень казахско-армянских отношений, основанных на дружбе, доверии и взаимопонимании, отвечает интересам двух народов. Уверен, совместными усилиями мы сможем придать новый импульс всему спектру многогранных связей между Казахстаном и Арменией.

- Каким Вы видите будущее армяно-казахского сотрудничества? Какие приоритетные направления взаимодействия Вы бы выделили, и что Вы скажете, в частности, об экономическом сотрудничестве?

- Как я уже отмечал, имеется большой потенциал для дальнейшего углубления взаимодействия в самых разных сферах.

Нас радуют социально-экономические успехи Республики Армения. Ваша страна достигает наглядных результатов по всем ключевым секторам экономики, обеспечивая высокие темпы развития среди стран ЕАЭС. Подтверждением этому является прошлогодний рост ВВП Армении на уровне 8,7% с минимальным уровнем инфляции (рост потребительских цен составил всего 2%).

В этой связи первостепенное значение мы придаем дальнейшему всестороннему развитию экономических связей.

На сегодня наша страна готова увеличить экспорт по 70 наименованиям товаров как сырьевого, так и готового ассортимента на общую сумму 350 млн долларов. Это продукция металлургической, нефтехимической, пищевой промышленности, строительной и сельскохозяйственной отраслей.

Учитывая, что до 2011 года пшеница была одной из ведущих статей казахского экспорта в Армению, считаю важным возобновить поставки пшеницы и других продуктов питания в крупные торговые сети Армении. Полагаю, аналогичные предложения есть и у армянских партнеров.

Перспективной также является промышленная кооперация. Нам важно создавать совместные, связывающие наши страны проекты.

В интенсивном развитии и продвижении нуждается наше инвестиционное сотрудничество. Сегодня в Казахстане сформирован благоприятный инвестиционный климат. Созданы все необходимые инструменты для поддержки иностранных инвестиций.

Также мы отмечаем большие возможности в сфере цифровизации. Казахстан проводит целенаправленную политику по превращению в один из крупнейших цифровых хабов на евразийском пространстве. Только за последние 3 года экспорт наших IT-услуг вырос в 3 раза и достиг 500 млн долларов. К 2026 году он должен достичь минимум 1 млрд долларов.

Важным фактором углубления экономического сотрудничества является формирование рентабельной и скоростной наземной логистики между нашими странами. Расширение воздушного сообщения придаст мобильность бизнесу и гражданам, откроет новые возможности в туристической сфере.

Все названные мной сферы должны стать составными компонентами экономического взаимодействия. Обладая высоким мультипликативным эффектом, они будут способствовать развитию других смежных отраслей.

Напрямую отвечая на Ваш вопрос, вижу будущее наших отношений в неукоснительном соблюдении принятых двусторонних обязательств и расширении договорно-правовой базы, в укреплении уз дружбы и сотрудничества между нашими народами, в углублении контактов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

- За последние 15 лет Казахстан в развитие транспортной инфраструктуры вложил порядка 35 млрд долларов. Вы реализуете курс на достижение диверсификации транспортных магистралей и повышение транзитного потенциала Вашей страны. В то же время Правительство Республики Армения представило проект «Перекресток мира», целью которого является соединение Персидского и Оманского заливов, Черного, Каспийского и Средиземного морей единой региональной железнодорожной сетью и дорожными магистралями Север – Юг и Восток – Запад. На Ваш взгляд, к какому мультипликативному эффекту может привести сопряжение этих двух проектов? Что для этого необходимо?

- Вы правы, за последние 15 лет Казахстан сделал значительный рывок в развитии своей транспортной инфраструктуры, став одним из важных транзитных узлов между Европой и Азией. По территории Казахстана проходит 13 транспортных коридоров, в том числе 5 железнодорожных и 8 автомобильных.

Всего в развитие транспортно-логистического комплекса и транзитного потенциала нашей страны инвестировано свыше 10 трлн тенге (около 35 млрд долларов). Было проложено и модернизировано свыше 13 тыс. км автодорог республиканского значения и построено 2,5 тыс. км новых железнодорожных линий.

Объем транзита грузов через территорию Казахстана в 2023 году достиг 32,3 млн тонн, увеличившись на 21%. В прошлом году строительно-монтажными работами было охвачено 10,7 тыс. км автодорог, в том числе 6,5 тыс. км дорог республиканского значения.

В сфере железнодорожного транспорта объем перевозок грузов вырос на 3% – до 297 млн тонн. Мы планомерно обновляем подвижной состав, включая локомотивы, грузовые и пассажирские вагоны.

В сфере морского транспорта за 2023 год объем перевозок через наши порты составил 7,2 млн тонн, что на 11% больше показателя 2022 года. Расширяются терминальные мощности. Так, в морском порту Курык с участием частных инвестиций в прошлом году построен новый зерновой терминал мощностью 1 млн тонн и приобретены 2 нефтяных танкера.

Одним из перспективных транспортных проектов выступает Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). Благодаря выгодному географическому расположению в центре Евразии Казахстан является важным звеном в континентальной транспортной архитектуре.

Перевозка грузов по ТМТМ в 2023 году увеличилась на 65% – до 2,8 млн тонн, в том числе в 2,5 раза увеличился экспорт казахстанской продукции. Наряду с экспортом отмечается рост и импортного грузопотока. Это, в свою очередь, показывает заинтересованность европейских компаний в Транскаспийском маршруте.

В прошлом году железнодорожными администрациями Казахстана, Азербайджана и Грузии в целях налаживания логистического сервиса по принципу «единого окна», унифицирования тарифной политики и обеспечения стабильности перевозок по ТМТМ было создано совместное предприятие Middle Corridor Multimodal Ltd.

В настоящее время ряд европейских стран изъявил желание присоединиться к данному маршруту, а некоторыми эта работа уже проводится.

В этой связи существенно возросло значение Южного Кавказа в транспортной системе Евразии. Поэтому инициированный армянской стороной проект «Перекресток мира» как новая транспортная идея заслуживает внимания и всестороннего изучения с точки зрения ее подключения в региональную логистическую структуру взаимосвязанности.

Для эффективного продвижения проектов главное, чтобы все заинтересованные стороны достигли взаимоприемлемых договоренностей по дальнейшей разблокировке коммуникаций в регионе.

Полноценное функционирование транспортного сообщения – это важный шаг к экономической интеграции всего Южного Кавказа и установлению прочного мира в регионе.

Сопряжение региональных транспортных проектов может привести к значительному мультипликативному эффекту как в региональном плане, объединив Центральную Азию и Южный Кавказ, так и для отдельных стран. Развитие транспортных коммуникаций – это в первую очередь инвестиции, а это новые технологии, рабочие места, поставки оборудования и сырья, производство, экспортно-импортные операции, работа банков. Таким образом, задействованы будут целые сферы экономики. Это положительно скажется и на благополучии регионов вдоль транзитных коридоров.

Хочу отметить, что перевозки между Казахстаном и Арменией осуществляются сегодня в основном автомобильным транспортом, что существенно ограничивает наши возможности. В этой связи продвижение новых маршрутов в регионе, несомненно, будет способствовать наращиванию двусторонних торгово-экономических связей.

- В нынешних условиях, когда в самых разных частях мира наблюдается высокая, порой трагическая, турбулентность, насколько важно придерживаться в международных отношениях принципов территориальной целостности, нерушимости границ и суверенитета, а также обеспечивать соблюдение взятых обязательств и достигнутых договоренностей?

- Я неоднократно высказывал свою позицию о проблемах, с которыми сталкивается современное международное право.

Казахстан неизменно сохраняет свою принципиальную приверженность нормам и принципам международного права, воплощенных в Уставе ООН. В этом контексте центральная роль ООН в международных делах и сохранении мира и стабильности остается для Казахстана безальтернативной.

Современная архитектура глобальной безопасности сталкивается с беспрецедентными вызовами. Растущая блоковость, геополитическая фрагментация и размывание принципов международного права усиливают кризис недоверия, подрывая роль и авторитет международных институтов. Практика несоблюдения, приостановки и выхода из ключевых многосторонних соглашений вызывает крайнюю озабоченность, поскольку может привести к необратимым последствиям.

Когда каждый воспринимает путь достижения мира по-своему и продвигает собственную модель мира, без оглядки на интересы других, это превращается в источник напряженности.

В этой связи я твердо убежден, что любые противоречия, в том числе касающиеся территориальной целостности государств, необходимо решать исключительно путем политико-дипломатического диалога согласно нормам и принципам Устава ООН. Система ценностей, утвердившаяся в рамках ООН, должна оставаться ориентиром для обеспечения безопасности и стабильности в мире.

Казахстан разделяет общее стремление к справедливости в международных делах, к миру, сотрудничеству и решениям, основанным на равноправии государств. В этом ключе мы поступательно продвигаем инициативу «О мировом единстве за справедливый мир и согласие» и рассчитываем на поддержку всех наших партнеров.

Убежден, что на современном этапе только коллективные усилия государств, мудрая, высокопрофессиональная дипломатия могут привести к долгосрочной стабильности в мире и всеобщему прогрессу, построению справедливой системы международных отношений на основе Устава ООН.

- Казахстан неоднократно на международной арене выступал в роли инициатора и сторонника миротворческих инициатив. На Ваш взгляд, могут ли у Астаны быть новые инициативы в этой области?

- Как активный и ответственный участник мирового сообщества Казахстан на постоянной основе вносит посильный вклад в обеспечение международной и региональной безопасности путем продвижения миротворческих инициатив.

Наша страна является общепризнанным лидером в деле разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения, создания зон, свободных от ядерного оружия. Используя свой опыт в глобальном антиядерном движении, Казахстан внес весомый вклад в организацию многосторонних переговоров по иранской ядерной программе. В 2013 году в Астане было организовано два раунда переговоров, которые дали стимул к возобновлению формата «группы шести» и Ирана. Итогом этих усилий, как известно, стало подписание совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану в 2015 году.

Другим значимым вкладом Казахстана в обеспечение международной стабильности и безопасности является предоставление своей площадки для урегулирования многолетнего сирийского конфликта. С 2017 года по настоящее время в рамках Астанинского процесса был проведен 21 раунд переговоров. Вклад этой международной платформы в урегулирование конфликта в Сирии признан ООН и многими мировыми лидерами.

Важным направлением внешней политики Казахстана является миротворческая деятельность в рамках ООН. С 2014 года более 600 казахстанских военнослужащих приняли участие в миротворческих миссиях ООН. В настоящее время наши миротворцы участвуют в миссиях ООН в Ливане, Западной Сахаре, Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго. Мы также участвовали в миссии ООН в Мали с 2022 года.

С 15 марта т.г. впервые в истории нашего государства казахстанский миротворческий контингент был развернут в Миссии ООН на Голанских высотах в качестве самостоятельного подразделения в количестве 139 человек, включая 7 женщин.

Что касается интересующих Вас новых инициатив, то здесь возникает вопрос о ситуации вокруг урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Безусловно, Казахстан не остается равнодушным к данной теме. Мы заинтересованы в скорейшем заключении мирного договора между двумя дружественными для нас государствами.

Установление прочного и долгосрочного мира между Ереваном и Баку отвечает интересам нашей страны. Как инициатор и сторонник миротворческих инициатив Казахстан готов поддерживать любые усилия, направленные на мирное и стабильное развитие нашего региона.

- Господин Президент, как Вы оцениваете сотрудничество между Арменией и Казахстаном в культурной и гуманитарной сферах, какие перспективы видите для развития взаимодействия в этих направлениях?

- Хочу отметить, на протяжении всей истории духовно-культурные связи служили естественным связующим мостом, играя важную роль в сближении наших народов.

Сегодня культурно-гуманитарный блок – одно из активных и развитых направлений казахско-армянского сотрудничества.

Базовым документом выступает межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области культуры от 6 ноября 2006 г. Кроме того, между профильными министерствами и ведомствами подписаны отраслевые меморандумы и программы сотрудничества, на основе которых проводится системная работа по различным направлениям культурно-образовательного и научно-исследовательского обмена.

Особо хотел бы подчеркнуть, что в Казахстане высоко ценят проявляемое уважение к наследию казахского народа в Армении.

Я знаю, что в Ереване есть улицы Джамбула и Алматы. С 2010 г. при кафедре тюркологии Ереванского государственного университета действует Центр казахского языка, культуры и истории имени Абая. В свою очередь в нашей столице открыта улица имени Арама Хачатуряна, в Алматы – улица Армянская.

В совместных планах мы рассматриваем открытие новых улиц в честь великих сыновей наших народов.

Несомненно, такие события имеют глубокий смысл и с большим воодушевлением воспринимаются научными и творческими сообществами двух стран.

В рамках Программы в области культуры на 2023-2025 годы предусмотрено укрепление сотрудничества в сферах музыкального и хореографического искусства, музейного и библиотечного дела, кино и историко-культурного наследия.

Традиционно наши страны проводят различные совместные мероприятия, в числе которых фестивали, выставки, концерты и театральные постановки. Так, в 2023 г. в Ереване состоялись сольный концерт известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, Дни Казахского театра в Армении, гастроли коллектива Казахского национального театра им. М.Ауезова из Алматы и областного драматического театра из Костаная. В свою очередь в Казахстане прошли концерты армянских коллективов, посвященные 120-летию со дня рождения выдающегося композитора и дирижера Арама Хачатуряна.

Осенью текущего года планируется проведение Дней культуры Армении в Казахстане. Это знаковое мероприятие, в ходе которого наш зритель получит возможность ознакомиться с широкой палитрой творческой жизни Армении.

Большой потенциал имеется для укрепления связей в сфере образования и контактов между молодежью двух стран.

Молодежь – это не только локомотив позитивных преобразований в наших странах. Именно молодому поколению предстоит выстраивать дальнейшее сотрудничество между двумя государствами на основе дружбы, уважения и взаимопонимания.

В этой связи актуальной задачей для нас является поддержка образовательных и студенческих обменов.

Спортсмены двух стран регулярно участвуют в проводимых в наших странах различных соревнованиях. Национальная сборная Армении приглашена на 5-е Всемирные игры кочевников, которые состоятся в сентябре текущего года в Астане.

В ходе моего предстоящего визита в Ереван уполномоченными министерствами Казахстана и Армении будет подписана Программа сотрудничества на 2024-2026 гг. в области физической культуры и спорта.

Обмен культурными, студенческими, спортивными делегациями должен стать важной платформой для сближения наших народов, установления контактов и дружбы между гражданами, развития туризма.

- Как бы Вы оценили роль армянской общины Казахстана в контексте дальнейшего углубления сотрудничества между двумя странами?

- Армянская община является неотъемлемой частью казахстанского общества, занимая особое место в этнической палитре Казахстана.

В нашей стране проживает более 20 тыс. представителей армянского народа. Функционирует 31 этнокультурное объединение армян, деятельность которых направлена на популяризацию национальной культуры, языка, традиций и истории.

Казахстанская модель межэтнического и межконфессионального согласия – это один из важных критериев, по которым наша страна узнаваема в мире. Казахстан стал общим домом для 130 этносов и 17 религиозных конфессий.

При таком многообразии Казахстан выработал уникальную модель межэтнического единства и сумел обратить это разнообразие на пользу общества.

Как известно, в сентябре 2003 года в Астане состоялся Первый Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Данный форум получил широкое признание в мировом сообществе, став узнаваемым брендом внешней политики Казахстана. Республика Армения активно поддерживает данную инициативу. Представители Армянской Апостольской церкви на постоянной основе принимают участие в работе Съезда.

Сегодня в реализации государственной этнополитики важная роль отводится Ассамблее народа Казахстана (АНК). С 2022 года АНК представлена в высшем законодательном органе – Сенате Парламента Республики Казахстан.

Представители армянской диаспоры в Казахстане являются активными членами казахского общества и как участники Ассамблеи народа Казахстана вносят весомый вклад в развитие нашего государства и продвижение армянской культуры.

Для полноценного осуществления их основной деятельности армянским этнокультурным объединениям наравне с другими этносами представлены помещения в домах дружбы в регионах страны. Созданы условия для работы воскресных языковых школ, танцевальных и музыкальных коллективов, что способствует сохранению и развитию национальной культуры и традиций. Сегодня представители армянской общины принимают непосредственное участие в реализации государственной политики по укреплению межэтнического согласия в Казахстане.

В целом, могу с уверенностью сказать, что проверенные временем казахско-армянские отношения дружбы и взаимопонимания имеют самое светлое будущее.