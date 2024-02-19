Авиакомпания «Трансавиа» запустит рейсы по маршруту Лион-Ереван-Лион
Авиакомпания «Трансавиа» с 13 апреля начнет полеты по маршруту Лион-Ереван-Лион.
«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение компании «Международные аэропорты. Армения». Рейсы будут выполняться с периодичностью один рейс в неделю, в каждую субботу. С 3 июля и по средам.
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