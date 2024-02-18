Премьер-министр Пашинян провел встречу с представителями армянской общины Мюнхена и соседних регионов
21:45, 18 Февраль 2024
Премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с представителями армянской общины Мюнхена и соседних регионов.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе встречи премьер-министр сначала коснулся результатов состоявшихся в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встреч и обсуждений, а также встречи с президентом Азербайджана с участием канцлера Германии Олафа Шольца.
Никол Пашинян ответил на ряд вопросов присутствующих, которые касались стоящих перед Арменией вызовов, шагов по их преодолению и других тем.
Трехдневный рабочий визит премьер-министра Пашиняна в Мюнхен завершился.
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