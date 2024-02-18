Министры ИД Армении и Иордании коснулись ситуации  вокруг армянского квартала в Иерусалиме

Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян 18 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с вице-премьером Иорданского Хашимитского Королевства, министром иностранных дел и диаспоры Айманом ас-Сафади.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве иностранных дел Республики Армения, В ходе встречи были затронуты активизация политического диалога на высоком уровне, взаимные визиты, а также дальнейшее расширение интенсивного сотрудничества между двумя странами в различных сферах. С удовлетворением были отмечены обмены и дополнительные возможности в сфере образования.

Согласно источнику, министры иностранных дел Армении и Иордании обменялись мнениями по региональным вопросам. Арарат Мирзоян представил подходы Армении к ключевым вопросам в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Отмечается, что на встрече была затронута ситуация вокруг армянского квартала в Иерусалиме.