Мирзоян и Сикорский обсудили вопросы региональной безопасности

Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян 18 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве иностранных дел Республики Армения, собеседники обсудили вопросы региональной безопасности. Арарат Мирзоян представил польскому коллеге последние развития в процессе регулирования армяно-азербайджанских отношений, подчеркнув подходы армянской стороны к ключевым вопросам.

Согласно источнику, в контексте разблокирования транспортных и экономических путей в регионе Арарат Мирзоян представил разработанную правительством РА программу «Перекресток мира» как важную гарантию обеспечения экономической взаимосвязи и мира на Южном Кавказе.

Отмечается, что были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества между Арменией и Польшей. Министры также обменялись идеями относительно повестки дня всестороннего партнерства между Арменией и Евросоюзом, перспектив его расширения и углубления сотрудничества.