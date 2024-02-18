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Мирзоян и Сикорский обсудили вопросы региональной безопасности

Мирзоян и Сикорский обсудили вопросы региональной безопасности

Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян 18 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Как  сообщили Арменпресс в Министерстве иностранных дел  Республики Армения, собеседники обсудили вопросы региональной безопасности. Арарат Мирзоян представил польскому коллеге последние развития в процессе регулирования армяно-азербайджанских отношений, подчеркнув подходы армянской стороны к ключевым вопросам.

Согласно источнику, в контексте разблокирования транспортных и экономических путей в регионе Арарат Мирзоян представил разработанную правительством РА программу «Перекресток мира» как важную гарантию обеспечения экономической взаимосвязи и мира на Южном Кавказе.

Отмечается, что были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества между Арменией и Польшей. Министры также обменялись идеями относительно повестки дня всестороннего партнерства между Арменией и Евросоюзом, перспектив его расширения и углубления сотрудничества.

 

 


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