Премьер-министр Пашинян принял участие в круглом столе на тему «Серые зоны на европейском континенте»

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Никол Пашинян принял участие в круглом столе на тему “Серые зоны на европейском континенте”.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, обсуждение проходило в закрытом формате. В ходе мероприятия премьер-министр Пашинян выступил с речью.