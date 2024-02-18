Время в Ереване: 11:07,   18 Февраль 2024

Премьер-министр Пашинян принял участие в круглом столе на тему «Серые зоны на европейском континенте»

Премьер-министр Пашинян принял участие в круглом столе на тему «Серые зоны на европейском континенте»

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Никол Пашинян принял участие в круглом столе на тему “Серые зоны на европейском континенте”.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения,  обсуждение проходило в закрытом формате. В ходе мероприятия премьер-министр Пашинян выступил с речью.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]