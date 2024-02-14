Ваан Керобян сообщил об уходе с поста министра экономики Армении

Министр экономики Армении Ваан Керобян объявил о своей отставке. Как передает «Арменпресс», об этом Керобян сообщил на своей странице в Facebook.

«Уважаемые жители Республики Армения. Получилось так, что я больше не буду служить министром экономики. На протяжении этих трех с лишним лет я работал с непоколебимой преданностью, наполненный любовью к каждому жителю Армении. Я работал по меньшей мере шесть дней в неделю, в среднем с 8 утра до 9 вечера, за три года службы использовал всего 15-16 дней отпуска. Каждый день своей работы я проживал с превалирующим желанием иметь сильную Армению. Я был решительным, честным и преданным своей Родине.

По сравнению с 2020 годом ВВП Армении в 2023 году увеличился примерно на 100% в долларах США и примерно на 50% в драмах. По объему ВВП на душу населения Армения поднялась со 112-го места на 86-е, мы впервые обогнали Азербайджан, Белоруссию и ряд других стран.

Бюджетные программы Минэкономики увеличились с 12,5 млрд драмов 2019 года до 91 млрд драмов 2024 года. Производительность труда, объем инвестиций и внешнеторговый оборот Армении резко возросли.

20 ноября 2020 года, когда я занял пост министра, была большая вероятность, что я останусь на ней всего несколько дней или месяцев. Вероятность смены власти была очень велика. За это время из-за множества разногласий я неоднократно хотел уйти с этой работы, но придавал себе меньшее значение, чтобы максимально послужить своей стране.

Я благодарен премьер-министру за эту возможность послужить своей стране», - написал Ваан Керобян.