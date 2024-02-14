Время в Ереване: 11:07,   16 Февраль 2024

В Иране произошел взрыв на линии газопровода

В Иране произошел взрыв на линии газопровода

На главной линии газопровода в иранском городе Боруджен произошел взрыв, за которым последовал пожар. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на агентство Mehr. 

Мэр Боруджена сообщил, что подача газа на данном участке прекращена. На месте происшествия работают спасательные и пожарные команды. 

Источники агентства сообщили, что пострадавших нет.


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