В Иране произошел взрыв на линии газопровода
На главной линии газопровода в иранском городе Боруджен произошел взрыв, за которым последовал пожар. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на агентство Mehr.
Мэр Боруджена сообщил, что подача газа на данном участке прекращена. На месте происшествия работают спасательные и пожарные команды.
Источники агентства сообщили, что пострадавших нет.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 15.02-21:56 Президент РФ рассказал о производстве новой современной военной техники
- 15.02-21:31 Глава МИД Армении представил спикеру парламента Люксембурга ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе
- 15.02-21:23 Предъявлено обвинение 8 лицам, 5 из которых являются должностными лицами: Следственный комитет
- 15.02-20:35 Армения и Иран договорились увеличить ежегодный двусторонний товарооборот до 3 млрд долларов
- 15.02-20:01 Ереван предлагает Баку ускорить процесс делимитации на основе Алма-Атинской декларации: МИД Армении
- 15.02-19:36 Спикер НС Армении представил премьер-министру Болгарии вызовы безопасности в регионе
- 15.02-18:52 Иран выразил готовность экспортировать лекарства в Армению
- 15.02-18:24 Болгария готова поддержать Армению в установлении мира в регионе: Росен Желязков
- 15.02-17:58 Иран готов обеспечить стратегическую безопасность Южного Кавказа с учетом своих красных линий
- 15.02-17:55 Предстоящие на 16 февраля мероприятия
- 15.02-17:39 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-02-24
- 15.02-17:38 Азиатские индексы - 15-02-24
- 15.02-17:34 Армения назначит военных атташе при миссиях Республики Армения при НАТО и ОБСЕ
- 15.02-17:18 Спикер парламента Болгарии подчеркнул важность переговоров между Арменией и Азербайджаном в брюссельском формате
- 15.02-17:07 Правительство должно достичь цели экономического роста в 7%: премьер-министр
- 15.02-16:50 Россия сообщила, что в результате обстрела Белгорода со стороны Украины есть погибшие и раненые
- 15.02-16:37 Армения и Иран подписали соглашение об экономическом сотрудничестве
- 15.02-16:25 Макрон и Зеленский подпишут двустороннее соглашение по безопасности
- 15.02-16:10 Безопасность стран НАТО не должна зависеть от уровня их военных расходов: Йенс Столтенберг
- 15.02-15:21 Инициатива «Перекресток мира», реальный логистический потенциал региона и существующие политические препятствия
- 15.02-15:03 Великобритания объявила о поставке Украине нескольких тысяч беспилотников
- 15.02-14:57 В Эрмитаже открылась экспозиция, посвященная крепости Эребуни и государству Урарту
- 15.02-14:55 Анна Егиазарян избрана на пост председателя Армянского общества Красного Креста
- 15.02-14:12 Аргентина отказалась присоединиться к БРИКС, но ее приглашение не отозвано: замминистра ИД РФ
- 15.02-13:55 Япония в 2023 году уступила Германии место третьей в мире экономики по номинальному ВВП
14:18, 13.02.2024
2066 просмотров Министерство обороны Армении опубликовало имена военнослужащих, погибших в результате обстрела ВС Азербайджана
14:31, 09.02.2024
2005 просмотров Гагика Гиносяна проводили танцем "Ярхушта" и аплодисментами
16:42, 10.02.2024
1777 просмотров В посольстве Армении в Греции отметили 32-летие создания ВС РА
09:44, 09.02.2024
1597 просмотров 7 граждан Турции в 2023 году получили в Армении статус беженца
09:36, 09.02.2024
1474 просмотров Необходимо выяснить, какой контракт был подписан между Россией и Турцией относительно покупки системы С-400: аналитик