Губернатор Гегаркуника опроверг слухи об опустошении Вардениса

Губернатор Гегаркуника Карен Саргсян опроверг муссируемые слухи о том, что жизненно важные общественные структуры в Варденисе закрываются или перемещаются с целью опустошения общины. Как передает корреспондент Арменпресс, об этом губернатор заявил на совещании, коснувшись проведенной в Варденисе политической акции, и выразив несогласие с незаконными действиями организаторов акции.

“Политическая акция является следствием распространенной среди населения ложной информации о том, что в Варденисе закрываются или перемещаются жизненно важные общественные структуры с целью опустошения общины. Те, кто распространяет столь провокационные новости, забывают, что правительство в последние годы осуществляет масштабные инвестиции и какие важные проекты реализовано в различных сферах жизни.

Они никогда не говорят, что в том же Варденисе в прошлом году были реализованы субвенционные программы на миллиарды драмов, которые будут продолжаться и в этом году; они никогда не говорят, что в ближайшие годы появится новый медицинский центр, 1 школа, 5 образовательных комплексов, новый детский сад. Вместо этого некоторые безответственные люди пользуются случаем и создают панику и нестабильность.

И все это происходит от того, что люди не информированы должным образом, в связи с чем я призываю всех вас предоставлять достаточную информацию о конструктивной политике и программах, реализуемых государством”, - сказал губернатор.

В последние дни активно ходят слухи о том, что закрытие или переезд некоторых структур общественного значения в Варденисе связана с тем, что планируется опустошить населенного пункта. На основании этих новостей жители Вардениса в эти дни провели акции протеста.