Под председательством премьер-министра Пашиняна состоялось заседание Совета по антикоррупционной политике

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось очередное заседание Совета по антикоррупционной политике.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в повестку дня был включен вопрос об ограничениях на занятие членом Совета старейшин иных публичных должностей.

В начале заседания премьер-министр отметил: “Комиссия по предотвращению коррупции проинформировала публичных служащих, являющихся членами совета старейшин, что они отныне не могут совмещать статус публичного служащего и члена совета старейшин. У нас было несколько дискуссий на эту тему. Существуют разные интерпретации, позиции, взгляды на то, как нам следует относиться к этой теме”. По мнению Никола Пашиняна, формат Совета по антикоррупционной политике является наиболее подходящим для достижения полного и окончательного заключения по этому вопросу.

По вопросу повестки с докладами выступили министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, заместитель министра юстиции Карен Карапетян, исполняющая обязанности председателя Комиссии по предотвращению коррупции Мариам Галстян.

Сначала было доложено о правовых нормах, регулирующих сферу несовместимости между должностными лицами и публичными служащими. Нормы определяются законами “О публичной службе”, “Об органах местного самоуправления” и “О местном самоуправлении в городе Ереване”.

Было отмечено, что из анализа представленных регулирований следует, что действующие нормы закона четко устанавливают запрет для должностных лиц и публичных служащих занимать не обусловленную их статусом должность в государственных органах или органах местного самоуправления. Законодательными нормами 2022 года установлено исключение для членов совета старейшин, правоотношения которых подлежат регулированию соответствующими отраслевыми законами. В итоге получается, что в каждом конкретном случае правоотношения следует рассматривать в двустороннем порядке, поскольку по одним и тем же правоотношениям существует закон “О государственной службе” с одной стороны и законы “Об органах местного самоуправления” и “О местном самоуправлении в городе Ереване” с другой. Т.е. член совета старейшин, руководствуясь законом о местном самоуправлении, может занимать любую должность в любом министерстве, но в то же время, занимая официальную должность в каком-либо министерстве, должен соблюдать налагаемые на него ограничения в соответствии с законом “О государственной службе”, который также запрещает ему занимать какую-либо должность, в том числе в органах местного самоуправления. В результате после поправок 2022 года возникла проблема единообразного толкования, определенности и применения законов, а Комиссия по предотвращению коррупции уже выявила ситуации и случаи конфликта интересов и рисков подрыва принципа разделения властей.

В этом контексте премьер-министр отметил: “Мое чисто политическое понимание состоит в том, что чем больше людей вовлечено в управление, тем лучше для демократии”. Глава правительства подчеркнул, что склоняется к мнению, что члены совета старейшин не должны быть публичными служащими. По мнению Никола Пашиняна, монополизация власти – это плохо, и если один и тот же круг лиц является и публичным служащим, и членом совета старейшин, то не обеспечивается вовлеченность. “Вместо того, чтобы идти по пути повышения репрезентативности, мы идем по пути снижения репрезентативности. И в то время, когда мы ратифицировали хартию, я был на тот момент депутатом парламента и голосовал за ратификацию хартии, и мое восприятие заключалось в том, что мы должны идти по этому пути”, - добавил глава правительства.

Члены совета представили свои замечания и предложения. Было подчеркнуто, что целью определения требований несовместимости является предотвращение конфликта интересов, обеспечение сдержек и противовесов при разделении властей. Члены совета согласились, что анализ трех существующих законов, регулирующих требования несовместимости членов совета старейшин, показывает невозможность их единообразной интерпретации и применения. Что касается поправок 2022 года, то их цель заключалась в том, чтобы установить специальные регулирования для члена совета старейшин общин с учетом того, что это неоплачиваемая должность, но не были приняты во внимание существующие общие структуры требований о несовместимости по закону “О публичной службе”.

В рамках обеспечения вовлеченности Никол Пашинян также отметил: “Бизнес больше всего сегодня жалуется на органы местного самоуправления. Если представители бизнеса хотят, чтобы мы решили какой-то вопрос, пусть они станут членами совета старейшин и решают эти вопросы на месте”. По словам главы правительства, если вопросы решаются плохо, то должны быть и правила этики, и в рамках этих правил этики можно рассмотреть и понять, действовал ли член совета старейшин в рамках этической корректности или нет.

По итогам обсуждений члены Совета по антикоррупционной политике пришли к общей позиции о том, что необходимо принять закон, четко установить правила несовместимости без возможности разночтений, установив, что в отношении членов совета старейшин, которые в настоящее время находятся в ситуации несовместимости, условно говоря, применяется амнистия, а в будущем на всех выборах будет установлен абсолютный запрет для публичных и государственных служащих и лиц, занимающих публичные должности.