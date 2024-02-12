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Саносян не исключает, что Армения и Иран в ближайшее время увеличат объемы программы «Газ в обмен на электроэнергию»

Саносян не исключает, что Армения и Иран в ближайшее время увеличат объемы программы «Газ в обмен на электроэнергию»

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян не исключает, что объемы поставляемых газа и электроэнергии между Арменией и Ираном могут увеличиться в ближайшем будущем. 

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» Гнел Саносян отметил, что в рамках продленной до 2030 года программы «Газ в обмен на электроэнергию», определен ряд коэффициентов и возможностей, которые позволят Армении в ближайшем будущем в большем объеме импортировать газ и экспортировать электроэнергию. 

«Думаю, что мы завершили важный этап с точки зрения юридических документов и в ближайшее время, по мере необходимости, потребностей, а также инфраструктуры, мы сможем использовать эту возможность. Строятся новые линии электропередачи, чтобы мы могли экспортировать большие объемы электроэнергии в Иран. Желание увеличить объемы есть с обеих сторон, и изменения будут видны на разных этапах», - уточнил министр. 

Касаясь сотрудничества с иранской стороной по проектам строительства дорог, школ и водохранилищ в Армении, Саносян уточнил, что чем масштабнее проекты в этих направлениях, тем острее проблема поиска строительных компаний. 

По словам Саносяна, Иран, будучи соседней страной и имея достаточно развитые компании в сфере строительства, может участвовать в строительных работах, проводимых в Армении, что в ряде случаев уже ведется. 

«Я думаю, это взаимовыгодный процесс: нам нужна строительная компания, соответствующие строительные компании являются географически соседями и их легко привлечь к этим работам», - заявил глава ведомства. 

Саносян подтвердил, что иранская сторона заинтересована и в проектах строительства водохранилищ в Армении. 

Армения планирует построить около 15 водохранилищ, проекты 3 из которых уже находятся на завершающей стадии и в ближайшее время будут вынесены на тендер. 

Говоря о сотрудничестве с иранской стороной в направлении дорожного строительства, министр ТУИ сообщил, что победителем тендера на строительные работы участка Каджаран-Агарак автодороги Север-Юг стала иранская компания, которая сейчас осуществляет транспортировку основного оборудования из Ирана, строительные работы начнутся уже в ближайшее время.


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