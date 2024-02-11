Президент Ваагн Хачатурян направил поздравительные послания президенту и духовному лидеру Ирана

Президент Республики Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание Президенту Исламской Республики Иран Сейиду Эбрагиму Раиси по случаю 45-летия победы Исламской революции.

Об этом Арменпресс сообщили в аппарате президента РА.

«Армения высоко ценит тесные армяно-иранские отношения, насчитывающие многовековую историю, теплые человеческие контакты между нашими народами, а также политический диалог на высоком уровне.

Рад отметить, что Исламская Республика Иран является для нас не только соседним государством, но и дружественной страной, с которой существует взаимовыгодное сотрудничество в различных областях.

Искренне надеюсь, что благодаря совместным усилиям межгосударственные отношения будут и дальше развиваться и укрепляться на благо наших народов", - говорится, в частности, в послании.

Президент республики Ваагн Хачатурян также направил поздравительное послание верховному лидеру Исламской революции Сейеду Али Хаменеи. В сообщении, в частности, говорится: «Для Армении и армянского народа особое значение имеют дружественные связи с Ираном, идущие из глубины веков.

Убежден, что благодаря значительному потенциалу и политической воле в двусторонних отношениях армяно-иранское многосекторальное сотрудничество будет и дальше углубляться и развиваться на благо наших народов».