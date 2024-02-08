Глава МИД Армении провел встречу с председателем Международного уголовного суда

В Гааге министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 8 февраля провел встречу с председателем Международного уголовного суда Петром Хофманьским.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, председатель Хофманьский поздравил Армению с тем, что она стала членом Международного уголовного суда, и собеседники обменялись мнениями по вопросам, связанным с выполнением Римского статута – основополагающего документа Суда. Министр Мирзоян отметил, что Армения уже предприняла необходимые шаги в этом направлении.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что Армения, столкнувшись с серьезными последствиями безнаказанности в регионе, прекрасно осознает необходимость объединения усилий для борьбы против нее и предотвращения преступлений против человечества, что также было заложено в основу доведения до конца процесса членства Армении в МУС.

В ходе встречи были также обсуждены вопросы стабильности и безопасности на Южном Кавказе.