Римский статут обладает реальным потенциалом для предотвращения любой дальнейшей эскалации: глава МИД Армении

В Международном уголовном суде 8 февраля состоялось официальное мероприятие, посвященное членству Армении, 124-й страны, подписавшей Римский статут.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в начале мероприятия в Международном уголовном суде состоялась церемония поднятия флага Республики Армения, после чего председатель МУС Петром Хофманьский, а также председатель ассамблеи государств-членов МУС Пяйви Каукоранта выступили с приветственной речью и поздравлением, после чего последовало выступление министра иностранных дел Республики Армения.

В рамках мероприятия председатель Международного уголовного суда Петр Хофманьский передал министру иностранных дел Республики Армения Арарату Мирзояну копию специального издания Римского статута.

В мероприятии приняли также участие главный прокурор МУС, ряд представителей аккредитованного в Гааге дипломатического корпуса: около 60 дипломатических представительств, а также председатель ассоциации журналистов и другие гости.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выступил с речью, в которой отметил:

“Достопочтенный председатель МУС,

Госпожа председатель Ассамблеи,

Ваши Превосходительства,

Господин прокурор,

Уважаемый секретарь,

Уважаемые судьи и заместители прокуроров,

Ваши Превосходительства,

Дамы и господа,

В 1998 году международное сообщество приняло историческое решение положить конец серьезнейшим международным преступлениям, приняв Римский статут. В 2023 году Армения ратифицировала Римский статут с искренней верой в свои широкие полномочия по искоренению наиболее тяжких преступлений и прекращению безнаказанности. 1 февраля Римский статут вступил в силу для Армении. Это событие, которое собрало нас здесь сегодня, имеет принципиально важное значение. Я благодарен каждому из вас за то, что вы разделили с нами этот особый день.

Нюрнбергский трибунал заявил в свое время, что "преступления против международного права совершаются людьми, а не абстрактными категориями, и только путем наказания отдельных лиц, совершающих такие преступления, могут быть соблюдены нормы международного права". Вступая на этот путь, давайте возьмем на себя ответственность за обеспечение верховенства права. Сегодня Международный уголовный суд является оплотом против ужасов геноцида, военных преступлений, преступлений против человечества и агрессии. В этой связи последовательный подход Армении к сотрудничеству с МУС основывается на следующих основных целях: 1) предотвращение наиболее серьезных преступлений, вызывающих обеспокоенность международного сообщества в целом, 2) укрепление верховенства права в международном сообществе, З) достижение большей универсальности МУС.

Армения считает крайне важным создать международную судебную систему, которая обеспечивала бы наказание лиц, совершивших геноцид и другие серьезные преступления. На протяжении десятилетий Армения была инициатором и сторонником процессов предупреждения и осуждения преступления геноцида как в рамках Организации Объединенных Наций, так и других международных организаций и форумов задолго до присоединения к Международному уголовному суду.

Невозможно переоценить роль МУС в предупреждении преступности и обеспечении справедливого и беспристрастного правосудия в целях мирного урегулирования конфликтов. К сожалению, в нашем регионе мы столкнулись не только с полным нежеланием урегулировать конфликт мирными средствами, но и с явным намерением распространять войну, ненависть и террор. Продолжающаяся агрессия против Республики Армения и оккупация наших суверенных территорий, чудовищные злодеяния, совершенные против армян, этническая чистка Нагорного Карабаха, в результате чего более 100 000 армян были вынуждены покинуть свои дома в поисках убежища в Армении, что повлекло за собой катастрофические гуманитарные последствия и продолжает создавать непосредственную угрозу для нашего региона. В этом контексте мы убеждены в том, что Римский статут, наряду с другими механизмами, обладает реальным потенциалом для предотвращения любой дальнейшей эскалации и зверств, становясь важной вехой на пути к стабильности и устойчивому миру в нашем регионе.

Дамы и господа,

Мы подчеркиваем важную роль Суда в осуществлении правосудия в отношении жертв невообразимых зверств, обеспечения им права голоса путем предоставления им возможности участвовать в его работе, оказании помощи и назначении компенсаций. Нет никаких сомнений в том, что Римский статут и МУС, стремясь обеспечить привлечение к ответственности, внесли значительный вклад в эффективное функционирование международной системы уголовного правосудия.

Сегодня давайте отметим не только приверженность Армении, но и общее видение всего мира, в котором торжествует справедливость и обеспечена защита достоинства каждого человека. В качестве нового государства-участника Римского статута Армения станет активным членом Суда и внесет существенный вклад в работу Ассамблеи государств-участников. Вместе мы движемся вперед, объединившись вокруг идей Римского статута, стремясь к будущему, определяемому справедливостью и верховенством права.

Благодарю!”