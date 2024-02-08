 В Париже состоялась встреча президента ФФА с президентом ФИФА

Президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян встретился в Париже с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Федерации футбола Армении, в ходе встречи Армен Меликбекян и Джанни Инфантино обсудили различные вопросы сотрудничества и программы развития инфраструктуры.

Президент ФИФА Джанни Инфантино, в частности, отметил: «Я рад встретиться в Париже с Арменом Меликбекяном, благодаря руководству и целеустремленности которого футбол в Армении развивается с 2019 года. Рад, что недавно у меня была возможность поздравить его с переизбранием.

Неудивительно, что в прошлом году ФФА получила награду FIFA Forward Award.

Не сомневаюсь, что Армен Меликбекян и дальше будет вести армянский футбол в правильном направлении. Я надеюсь увидеть успех ФФА в ближайшие годы».