Экспорт Армении в страны ЕАЭС возрос, в страны ЕС – сократился

В 2023 году сумма товаров, экспортированных Арменией составила $ 8 миллиардов 415 миллионов 155 001, что по сравнению с 2022 годом больше на 55,3 %, при этом экспорт в страны Евразийского экономического союза возрос, а в страны ЕС - сократился.

Как сообщает «Арменпресс», об этом свидетельствуют показатели, опубликованные Статистическим комитетом.

Экспорт в страны ЕАЭС увеличился на 40,8 %, составив $ 3 миллиарда 609 миллионов 284 008. Экспорт в страны Евросоюза снизился на 8,2 %, составив $ 709 миллионов 514 007.

Традиционно наибольший объем экспорта из Армении пришелся на Российскую Федерацию, составив $ 3 миллиарда 418 миллионов 641 006. Это на 38,8 % больше, чем в 2022 году. В рамках ЕАЭС увеличился экспорт не только в Россию, но и в другие страны ЕАЭС. Объем экспорта в Кыргызстан в прошлом году увеличился в 4,8 раза, составив $ 27 миллионов 392 006, в Казахстан - в 3,8 раза, составив $ 71 миллион 320 008. Объем экспорта в Беларусь составил $ 91 миллион 929 009, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 19,5 %.

Что касается стран ЕС, то, несмотря на снижение общего объема экспорта в страны ЕС, экспорт в отдельные страны Евросоюза значительно увеличился. Нидерланды занимают четвертое место по объему экспорта из Армении (после России, ОАЭ и Китая) - $ 234 миллиона 133 006, рост по сравнению с 2022 годом составляет 9 %.

Экспорт из стран ЕС в Словакию в 2023 году составил $ 42 миллиона 998 009, увеличившись на 75,8 % по сравнению с 2022 годом. Экспорт из Армении в Литву увеличился в 2,1 раза, составив $ 22 миллиона 667 007. Также увеличился экспорт в Испанию, Кипр, Венгрию, Чехию, Швецию, Португалию. В 2023 году экспорт из Армении во Францию ​​сократился на 3,2 %, составив $ 9 миллионов 522 009. Хотя объем экспорта из Армении в Германию не мал - $ 87 миллионов 557 006, по сравнению с 2022 годом он снизился на 17,4 %. По сравнению с 2022 годом снизились и объемы экспорта в Италию и Польшу.