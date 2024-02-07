Президент Армении и премьер-министр Венгрии обсудили вопросы региональной и глобальной безопасности

Находящийся с официальным визитом в Венгрии президент Армении Ваагн Хачатурян провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, приветствуя президента, премьер-министр Венгрии отметил: “Господин президент, благодарю Вас за визит в Венгрию. Я знаю, что вчера у вас состоялась очень продуктивная встреча и беседа с президентом нашей страны. Эти встречи важны на современном этапе отношений между нашими странами. Я также надеюсь, что они положительно повлияют на развитие экономического сотрудничества”.

Президент Ваагн Хачатурян поблагодарил за теплый прием и слова признательности. “Господин премьер-министр, мы преодолели трудные времена и теперь готовы приложить усилия для развития отношений между нашими странами, учитывая также тот факт, что Венгрия в ближайшее время примет председательство в Европейском Союзе. Надеюсь, что у нас будет эффективное сотрудничество в рамках Евросоюза и других международных площадок”, - сказал президент.

Стороны обсудили вопросы стимуляции отраслевого сотрудничества между Арменией и Венгрией и полной реализации имеющегося потенциала. Были затронуты возможности расширения сотрудничества в сферах экономики, образования, культуры и других областях.

Собеседники обсудили вопросы региональной и глобальной безопасности. Президент подтвердил принципиальную позицию Армении по достижению стабильного и прочного мира и формированию добрососедских отношений со своими соседями.

Состоялся также обмен мыслями по вопросам защиты христианского и культурного наследия в регионе. Стороны подчеркнули важность углубления эффективного партнерства между Арменией и ЕС, продолжения дальнейших шагов по защите демократии и демократических ценностей.

Президент Армении и премьер-министр Венгрии подчеркнули, что одним из важных ключей к дальнейшему развитию отношений является сотрудничество между деловыми кругами двух стран и приложение усилий в установление новых связей.