Премьер-министр заверяет, что вопрос возвращения пленных остается в повестке властей

Вопрос возвращения в Армению незаконно удерживаемых в Азербайджане пленных, заложников и других удерживаемых лиц продолжает оставаться в повестке дня властей Армении, эти вопросы обсуждаются в ходе переговоров. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Вопрос пленных и удерживаемых всегда стоит на повестке дня наших переговоров и контактов. И мы постоянно обсуждаем эти вопросы. Понятно, что это очень чувствительный вопрос”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр напомнил, что долгое время возвращения пленных из Азербайджана не было, но в декабре 2023 года были возвращены 32 пленных.

“И, как и прежде, вопрос освобождения и возвращения пленных, заложников и других удерживаемых лиц продолжает оставаться в нашей повестке дня”, - заверил Пашинян.