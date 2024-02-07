Оговорки парламента Армении при подписании Алма-Атинской декларации не имеют никакой юридической силы: Пашинян

Оговорки, сделанные парламентом Армении при подписании Алма-Атинской декларации 1991 года, не были переданы депозитарию, следовательно, не имеют силы с точки зрения международно-правовых отношений. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Согласно международному и местному законодательству, когда страна делает оговорку, в соответствии с Венской конвенцией об этой оговорке также необходимо уведомить депозитария. Мы давно изучаем этот вопрос и зафиксировали, что Армения не уведомляла об этом депозитария. Поэтому с точки зрения международно-правовых отношений эти оговорки не имеют никакой юридической силы”, - уточнил Пашинян, добавив, что этот факт неоднократно проверялся и перепроверялся по его поручению.

“Алма-Атинская декларация 1991 года фактом ее ратификации и последующего неуведомления депозитария четко и однозначно зафиксировала, что такое территориальная целостность Республики Армения”, - пояснил премьер-министр.