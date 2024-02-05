«Интер» с наименьшим преимуществом обыграл «Ювентус»: Генрих Мхитарян был в стартовом составе «Интера»

В рамках 23-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» дома принимал «Ювентус».

Как передает «Арменпресс», миланскому клубу «Интер» удалось добиться преимущества, хотя и с наименьшим счетом. Федерико Гатти на 37-й минуте забил «Ювентусу» автогол.

Генрих Мхитарян, бывший капитан сборной Армении по футболу, был в стартовом составе «Интера» и отыграл всю игру.

Интер» остается лидером турнирной таблицы Серии А. На счету команды 57 очков. «Ювентус», занимающий второе место в турнирной таблице, набрал всего 53 очка.