Иран снизил темпы производства высокообогащенного урана: Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил, что Иран значительно снизил темпы создания запасов высокообогащенного урана. Как передает «Арменпресс», об этом он сообщил в интервью The New York Times.

Однако, как утверждает генеральный директор МАГАТЭ, Иран продолжает наращивать запасы обогащенного урана до 60 %, который в случае дальнейшего обогащения может быть использован для создания ядерного оружия.

«Наблюдается некоторое замедление. Они все еще пополняют запасы, но уже медленнее», - сказал генеральный директор МАГАТЭ.

По данным издания, Тегеран предпринял эти действия в рамках усилий по возобновлению переговоров с США по ядерной сделке.

26 декабря Reuters со ссылкой на отчет МАГАТЭ сообщил, что Иран увеличил уровень обогащения урана до 60% с 3 килограммов в месяц до 9 килограммов. Ранее Reuters со ссылкой на секретный отчет МАГАТЭ сообщал, что у Ирана достаточно обогащенного урана до 60%, чтобы при дальнейшем обогащении хватило на создание трех атомных бомб. Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами опроверг эти выводы. Согласно классификации МАГАТЭ, для производства оружия уран необходимо обогащать до 90 %, а для создания ядерного заряда «теоретически достаточно около 42 кг материала».