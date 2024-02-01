Алиев пригрозил пересмотреть вопрос участия Азербайджана в Совете Европы и ЕСПЧ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил пересмотреть вопрос участия Азербайджана в Совете Европы и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), если права азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не будут восстановлены.

Как передает «Арменпресс», об этом Алиев заявил на встрече с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом.

«Права азербайджанской делегации должны быть восстановлены. Если права азербайджанской делегации не будут восстановлены, вопрос участия в Совете Европы и Европейском суде по правам человека будет рассмотрен азербайджанской стороной», - заявил он.

24 января Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла решение об отстранении азербайджанской делегации сроком на один год.

В принятой резолюции Ассамблея напомнив о резолюции «Обеспечение свободного и безопасного доступа по Лачинскому коридору», принятой в июне 2023 года, подтверждавшей отсутствие свободного и безопасного движения по Лачинскому коридору, возмущаясь тем, что руководство Азербайджана не признало серьезных гуманитарных последствий и последствий для прав человека, вытекающих из ситуации, которая длилась почти десять месяцев, выразила глубокое сожаление по поводу того, что докладчик ПАСЕ по вопросу Лачинского коридора не имел возможности поехать в Лачинский коридор в рамках миссии по установлению фактов.

Ассамблея напомнила и о принятой в октябре 2023 года резолюции «Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе», которой ПАСЕ осуждала военные действия Азербайджана в сентябре 2023 года, которые привели к перемещению всего армянского населения Нагорного Карабаха в Армению, вызвали подозрения в этнической чистке.

Парламентская Ассамблея отметила, что за более чем 20 лет вступления в Совет Европы Азербайджан не выполнил основные обязательства, вытекающие из членства в организации. Существуют серьезные опасения по поводу способности провести свободные и справедливые выборы в Азербайджане, разделения властей, слабости законодательной власти по сравнению с исполнительной, независимости судебной власти и защиты прав человека.